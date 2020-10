Napoli femminile, Eleonora Goldoni positiva al Covid-19

Napoli femminile, Eleonora Goldoni positiva

Attraverso un suo post su Instagram, Eleonora Goldoni attaccante del Napoli femminile, ha annunciato di essere positiva al Covid-19. Ecco quanto riportato nel suo post:

“É così che voglio affrontare l’ennesimo ostacolo: con il sorriso, con positività, fin troppa. In seguito ai tamponi effettuati ieri sono risultata positiva al Covid19. Sono fortunata perché sto bene, non ho alcun sintomo. Siamo in isolamento domiciliare finché i nuovi tamponi non risulteranno negativi. 10 giorni che sembreranno non passare mai ma dai quali in realtà so che potrò trarre il massimo”.

