TORINO – Colpo Anticoli per l’Under 18 A-B granata

Under 18 Toro: preso lo svincolato Anticoli.

Primo innesto invernale per la nuova Under 18 di Semioli che si assicura a parametro zero il trequartista classe 2003 di scuola Roma, Marco Anticoli. Reduce da una stagione sfortunata con l’Under 18 e da un’operazione al crociato, era stato oggetto di interesse da parte di diversi club di A, tra cui il Napoli che lo aveva anche avuto in prova recentemente.

Alla fine l’ha spuntata il Toro, come riporta Torinogranata.it, con il trequartista che potrà presto essere convocato in Primavera (il campionato Under 18 è fermo almeno fino a marzo per il Covid).

Stefano Sconti

