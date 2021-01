Juventus-Napoli, Pirlo: “Finali? L’importane è vincerle. Mi spiace per Gattuso”

Juventus-Napoli, le parole di Andrea Pirlo

Al termine della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, l’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai.

“E’ una grande gioia -dice alla Rai dopo il 2-0 al Napoli in Supercoppa, ancor più bello che da giocatore. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello. Difficile vedere finali belle, era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campo così fa piacere. Sono molto felice per aver vinto, voglio ringraziare tutti i ragazzi. Stasera abbiamo avuto determinazione, sono molto contento di rappresentare la Juventus. Gattuso? Mi dispiace per lui, ma ora facciamo un lavoro diverso. Cuadrado per fortuna era asintomatico, ha lavorato bene a casa e si è fatto trovare pronto. Pensavamo durasse di meno ma ha tenuto fino al 95′. Gli faccio i complimenti: si è allenato da solo e ha giocato bene. Noi cercheremo di portare avanti questo gioco, di domenica in domenica alcuni mancano per infortunio o per la pandemia. Non è facile mandare in campo gli stessi ma il gruppo mi segue dal primo giorno. Dopo la gara con l’Inter non ci meritavamo tutte queste critiche”.

Elio Di Napoli

