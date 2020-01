Calciomercato Napoli – A breve si potrebbe verificare uno sfacelo

Calciomercato Napoli – La società di De Laurentiis sta lavorando per provare a dare una svolta, soprattutto per la prossima stagione

Calciomercato Napoli – La società di De Laurentiis sta lavorando per provare a dare una svolta a questa ma soprattutto per la prossima stagione. Altri siti, come mondoudinese, anche se non esplicitamente, confermano quanto riportato in esclusiva dalla nostra redazione (clicca qui per la nostra esclusiva). Infatti, secondo il portale udinese ci sarebbero tante trattative in piedi che porterebbero il Napoli a ridisegnare la squadra e un mister x che potrebbe allontanare Gattuso via dalla citta’ partenopea gia’ a giugno. La prima trattativa potrebbe essere legata all’addio di Mertens. Il calciatore sembra sempre più lontano dal centro del progetto napoletano a tal punto che, secondo molti, potremmo anche non rivederlo più in campo con la maglia azzurra ed una cessione del giocatore a gennaio farebbe molto rumore.

La seconda potrebbe riguardare un figlio di Napoli. Qualcuno ne ha parlato e sicuramente (fosse confermato) farebbe moltissimo rumore: dell’interessamento del Napoli per Immobile. Lo mettiamo solo per questo motivo in questa lista, anche se va detto che difficilmente Lotito si farà convincere a vendere il suo gioiello. Ma il calciomercato è imprevedibile, quindi, chissà che in estate…

Per la terza dobbiamo ritornare alle cessioni. Un altro addio che potrebbe far agitare i tifosi è senza dubbio quello legato a Callejon. Un calciatore che fino a qualche tempo fa sembrava assolutamente intoccabile e che adesso, invece, potrebbe finire dritto dritto sulla lista delle cessioni.

A seguire, abbastanza a sorpresa, in queste ore è arrivata la notizia che potrebbe cambiare il corso, non tanto di questa stagione del Napoli, quanto della prossima. Stiamo parlando del forte interessamento che De Laurentiis prova per Chiesa. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, gli azzurri avrebbero la forte intenzione di buttarsi sul calciatore mettendo i bastoni fra le ruote di tutte le altre concorrenti. Un colpo simile, seppure per il prossimo anno, sarebbe sicuramente clamoroso!

Un’altra trattativa che potrebbe rivelarsi abbastanza clamorosa sarebbe quella che prevederebbe l’addio di Llorente in cambio di Politano. A nostro parere, però, sarebbe clamorosa perchè non particolarmente conveniente per il Napoli che semmai decidesse davvero di salutare il suo attaccante, secondo noi, dovrebbe puntare su qualcosa di meglio del calciatore nerazzurro.

E poi c’è Tonali. Anche qui, stesso discorso di Chiesa. ADL starebbe lavorando per provare a capire quanto possa essere fattibile la cosa. Si parla di un giocatore attenzionato da mezza Serie A su cui il Napoli potrebbe rifondare il proprio centrocampo. Al momento, ci sarebbe solo qualche sondaggio. Clamoroso, sarebbe un inserimento a gennaio. Meno – ma più possibile – un assalto in estate

Chiudiamo con MISTER X. Sì, perchè non è un mistero che il Napoli spesso e volentieri abbia sorpreso tutti con acquisti che nessuno – noi compresi ovviamente – aveva pronosticato. E allora, se c’è un colpo su tutti che potrebbe sconvolgere il mercato azzurro, di sicuro, potrebbe essere rappresentato da un mister x come asso nella manica di Giuntoli!

