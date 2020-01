Calciomercato Napoli, proposto un biennale a Mertens: i dettagli

Il Napoli è letteralmente scatenato in questa finestra di mercato. Non solo acquisti e cessioni, con sguardo all’estate, per i partenopei, ma anche una forte concentrazione sul trattenere i migliori calciatori attualmente presenti in rosa. Uno di questi è senza dubbio Dries Mertens, in questo momento non proprio convintissimo di continuare in maglia azzurra.

Le trattative per il rinnovo vanno avanti ormai da tempo, e fra qualche settimana il belga sarà già libero di mettersi d’accordo con un altro club e trasferirsi poi a fine stagione a parametro zero. Il Napoli per evitarlo ha proposto la sua ultima offerta all’ex Psv: 4 milioni più 1 di bonus per due anni con scatto alla firma di circa 2 milioni.

Cifre importanti ed uno sforzo da parte di De Laurentiis davvero grande. Vedremo quale sarà la decisione del 14 azzurro.

Fonte Rai Sport.

