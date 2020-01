Calciomercato Napoli, 50 milioni per Berardi e Boga: De Laurentiis li vuole entrambi

Calciomercato Napoli, tutto su Berardi e Boga: 50 milioni sul piatto

Il calciomercato invernale può essere il momento buono per iniziare a programmare gli acquisti in vista della prossima stagione. Il Napoli lavora anche su questo fronte, cercando di sfruttare al meglio occasioni importanti per giugno, bruciando naturalmente la concorrenza a partire da ora.

Ssecondo quanto riferito dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva, i partenopei sarebbero pronti ad offrire addirittura 50 milioni complessivi al Sassuolo per due giocatori: Berardi (valutazione 30 milioni) e Boga (20 milioni). Uno sforzo importante che De Laurentiis ha in mente di fare per consegnare a Gattuso una squadra riformata e pronta per l’uso.

