Sconcerti: ”Il prossimo anno si deciderà la collocazione del Napoli nel calcio italiano”

Sconcerti sul Napoli: il problema non è quest’anno, ma comincia da giugno

Mario Sconcerti, direttore, ha detto la sua sui temi di giornata nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Il giornalista ha parlato -tra l’altro- anche del Napoli.

Queste le sue parole:

Sull’Inter

“La fatica che pensava di aver accumulato Conte è arrivata in ritardo. E’ molto più vicina la Lazio alla Juve che l’Inter. Il vero problema non è la Juve ma la Lazio che le sta alla pari, con una partita in meno. Ieri l’Inter ha giocato male. Un conto è cercare di cambiare la squadra sul mercato, la cosa vera è aggiungere, non cambiare. Fino ad un mese fa lo aggiungevi Eriksen, ora lo prendi per cambiare”.

Su Conte

“La Juve si esaurì dopo tre anni, al Chelsea è durato un anno. Per i giocatori è molto stressante, anche per chi lo segue. Lui continua a dire che la squadra non può dare che questo. Ci spieghi perché è alla pari della Lazio, è questo il limite, non è essere secondi dietro alla Juve. Dice che è colpa della squadra, che è questa, e quindi indirettamente della società. Ma può andar bene se il tuo avversario è la Juve, ma in questo momento è la Lazio. Si può permettere di dire molte più cose rispetto a Spalletti. Io vorrei che un allenatore facesse l’allenatore”.

Sconcerti sul Napoli

“Il problema non è quest’anno, ma comincia da giugno. La prossima squadra non la puoi sbagliare. E’ il prossimo anno che si deciderà la collocazione del Napoli nel calcio italiano”. Conclude Sconcerti.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

