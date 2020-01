Renica spiega gli errori fatti dal Napoli

Renica: Il Napoli deve ritrovare se stesso, non può più parlare di Scudetti o Champions e non è la dimensione che compete. I soldi di Lozano potevano essere spesi diversamente

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha analizzato, ai microfoni di Radio Sportiva, i problemi che contraddistinguono attualmente il Napoli.

Queste le sue parole:

Sulla Coppa Italia

“La Lazio è in questo momento la squadra peggiore da affrontare, sembra imbattibile anche se il Napoli l’ha messa in difficoltà. C’è una possibilità di riscatto del Napoli, per mostrare che non è quella degli ultimi 3 mesi”.

Renica sulla situazione attuale del Napoli

“Il Napoli deve ritrovare se stesso, non può più parlare di Scudetti o Champions e non è la dimensione che compete. Non si può più pensare di essere una grande squadra se perde contro squadre di livello inferiore. È un insieme di problemi dopo l’ammutinamento. Dalla notte post Salisburgo si è aggravato tutto e ci sono tanti motivi. Sono stati fatti errori negli acquisti, nella comunicazione e nella rosa. Manolas e Koulibaly non sono complementari e si è visto. Manca uno che guidi la difesa”.

Sugli errori fatti dal club azzurro

“Al Napoli mancava anche un mediano davanti alla difesa, in parte il mercato ha snellito i problemi. In più sull’esterno di sinistra Mario Rui è troppo poco. I soldi di Lozano potevano essere spesi diversamente. A livello psicologico il Napoli ha pensato di essere grande quando in realtà non lo era, le aspettative sbandierate erano quelle da top club ma evidentemente non è stato così”. Conclude Renica.

