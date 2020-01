Bagni duro: “Napoli, giocatori scarsamente attaccati alla maglia”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli del primo scudetto, ha avuto parole dure nei confronti della squadra partenopea

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A. L’ex giocatore del Napoli ha parlato del momento buio della società partenopea, attaccando duramente i giocatori anche per la partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“C’è un attaccamento scarso, per non dire inesistente. Contro la Fiorentina dal primo minuto sono stati passivi, dopo due mezze partite giocate invece discretamente e ci avevano fatto pensare a dei miglioramenti. Qui entrano in campo gli uomini prima dei calciatori, degli schemi e degli allenatori”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mundo Deportivo – Il Barcellona pensa a un azzurro per sostituire l’infortunato Suarez

Napoli, Mertens vuole restare: il belga aspetta il rinnovo

Renica spiega gli errori fatti dal Napoli

FOTO – Koulibaly su Instagram, dà la carica ai compagni per la sfida contro la Lazio

Valcareggi: “Favoritissima la Lazio, ma passa il Napoli: mi aspetto un colpo di coda”

Napoli, pronto il debutto da titolare per Demme

Ufficiale – I convocati per la Lazio: Allan non presente nella lista

D’Amico: ”Sarri ha rovinato il Napoli”

Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!”

VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto”

UFFICIALE – Napoli, preso Rrahmani: il comunicato

Napoli in ritiro, ha deciso Insigne: il retroscena

Iezzo: “In campo senza cattiveria, hanno visto il pianto di quel bambino?”

Coppa Italia : designazioni arbritali, Massa per Napoli-Lazio e Rocchi per Juve-Roma

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

CONTENUTI EXTRA

‘L’amica geniale. Storia del nuovo cognome’ – FOTO

Il coronavirus in Cina si trasmette tra esseri umani

Enzo Iacchetti: “Non ho amici in televisione, con Ezio Greggio c’è un tacito accordo di convivenza”

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri