Valcareggi: “Favoritissima la Lazio, ma passa il Napoli: mi aspetto un colpo di coda”

Valcareggi ha fatto il suo pronostico per Napoli-Lazio, per il procuratore passa la squadra azzurra, nonostante la Lazio sia la favorita. Spera che questa partita possa essere la svolta per il Napoli.

Il pronostico di Valcareggi per Napoli-Lazio

Furio Valcareggi procuratore, è intervenuto in diretta a TMW Radio durante Maracanà, esprimendo la sua opinione sui temi di mercato, soffermandosi anche sulla gara di Coppa Italia Napoli-Lazio in programma stasera: “Favoritissima la Lazio ma passa il Napoli. Gattuso deve avere un sussulto, deve sbloccare la situazione, non è possibile che vada avanti così. Mi aspetto un colpo di coda. Può essere la partita che sblocca il Napoli. E’ stato traumatica la rottura con Ancelotti per De Laurentiis. E’ stato il rinnegare le sue idee di calcio. Gattuso è un allenatore in crescita che ha tutto per fare bene”.

