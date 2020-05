Reddito di emergenza fino a 800 euro, i requisiti

Reddito di emergenza fino a 800 euro mensili e allargamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza

Reddito di emergenza fino a 800 euro mensili e allargamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza. Proroga degli ammortizzatori sociali Covid a tutto ottobre prossimo. Moratoria dei licenziamenti per giusta causa, prolungata da due a cinque mesi. Risorse e incentivi al Terzo Settore, vale a dire il volontariato al fianco del personale sanitario nella prima linea dell’emergenza coronavirus.

Stando a quanto è riportato sulla edizione odierna de La Repubblica, prende faticosamente forma il Decreto Aprile che, nell’intenzione del governo, dovrà innescare ed accompagnare la “fase due”, ma che le liti all’interno della maggioranza hanno fatto slittare di giorno in giorno fino a trasformarlo in un Decreto Maggio. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ne ha prefigurato il varo entro la prossima settimana, anche per attendere le indicazioni europee sugli aiuti di Stato, propedeutiche alle regole di ingaggio di Cassa depositi e prestiti nel sostegno al capitale delle imprese in difficoltà. Temporanee nazionalizzazioni per le quali sarebbero pronti fino a 50 miliardi.

Nella bozza del decreto legge circolata ai piani alti del Tesoro giovedì sera (composta per ora di 44 articoli, destinati ovviamente ad aumentare, e che ancora riporta l’intestazione “Decreto legge Aprile”), effettivamente non c’è alcun accenno alla Cdp, ma per la definizione dell’articolato saranno decisive le prossime ore. Più delineate le altre misure, anche se le tensioni tra i “soci” della maggioranza di governo lasciano prevedere ulteriori aggiustamenti. Con probabili esclusioni e new entrance di provvedimenti. In particolare nel versante, al momento molto scarno, degli aiuti alle imprese: si era parlato, ad esempio, di 10 miliardi a fondo perduto a sostegno delle attività produttive.

Reddito di emergenza, i requisiti

“Il Rem – si legge nella bozza – è la misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e la relativa richiesta va presentata entro luglio prossimo. Ammonta a 400 euro mensili di base che salgono fino a 800 in proporzione al numero dei componenti della famiglia. I requisiti sono, oltre alla residenza italiana, un reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso, un patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri componenti della famiglia), un valore dell’ Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sotto i 15mila euro. Il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto all’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto e sarà erogato per tre mesi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca replica a Salvini – I concetti semplici non sono alla sua portata

De Laurentiis sta operando per salvare il sistema calcio. La Spagna parte con gli allenamenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’appello del Papa, i politici superino le divisioni