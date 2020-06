Alemao: “A Bergamo fu difficile per me. Monetina? Mai detto bugie”

L’ex centrocampista del Napoli Alemao torna sull’episodio storico

L’ex centrocampista del Napoli Alemao, ha rilasciato un interessante intervista a La Gazzetta Dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Io dal Napoli all’Atalanta? Fu complicato, per la vicenda della monetina. I media parlavano solo di quello, ma io non avevo detto bugie: fui davvero colpito alla testa da una moneta. Fu necessario dare molte spiegazioni alla tifoseria organizzata dell’Atalanta: capirono ciò che era successo, e da allora mi trattarono bene. Dissi di aver esagerato per quella vicenda? Bugie: dissero anche che avevo incontrato Arrigo Sacchi e che gli avrei confessato di aver fatto una scenata. Storia sgradevole, io fui solo una vittima”.

