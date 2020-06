Osimhen, in Francia lo definiscono il nuovo Mbappè. Il Napoli ci prova

Continua il pressing del Napoli su Osimhen

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, continua il pressing del Napoli su Victor Osimhen. In Francia ritengono l’attaccante Nigeriano il miglior talento del calcio Francese, paragonandolo per carettistiche a Mbappè. Ecco quanto riportato dalla rosea: “Velocità, scatto, tiro, senso della porta, colpo di testa. Il Napoli lo segue da tempo, ma anche in Spagna e Inghilterra. Il presidente del Lilla, Gerard Lopez, gongola perché dopo aver ceduto i suoi due attaccanti nell’estate scorsa per oltre 100 milioni di euro ora prepara una nuova plusvalenza: valutazione intorno ai 50 milioni, dopo averne speso 12 un anno fa per prelevarlo dallo Charleroi”.

