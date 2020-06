Calendario Napoli – Sette partite a luglio e tre incognite

Per il calendario del Napoli ci sono già delle certezze su date ed orari.

Il sito SkySport24 ha pubblicato il calendario del Napoli fino alla fine del campionato, ci sono ancora delle incognite:

“L’obiettivo Champions è difficile, ma non impossibile. Quello dell’Europa League è nettamente più alla portata e sarà fondamentale centrarlo per ripartire la prossima stagione. Il Napoli di Gattuso, impegnato anche in Coppa Italia dove riceverà l’Inter al San Paolo per la semifinale di ritorno, comincerà la seconda parte del suo campionato dalla trasferta di Verona contro l’Hellas. Sarà poi la volta della gara interna con la Spal e di due match che diranno molto sul possibile epilogo della Serie A per gli azzurri. Il 2 luglio, infatti, Insigne e compagni faranno visita all’Atalanta, tre giorni dopo ospiteranno in casa la Roma.

Archiviato questo periodo, il Napoli proseguirà la sua rincorsa sul campo del Genoa, prima di un altro grande appuntamento da non perdere: il 12 luglio al San Paolo arriverà il Milan. Dal 33° turno in poi per la squadra di Gattuso inizierà, sulla carta, una strada in discesa prima dei botti finali. Saranno impegnati nelle trasferte emiliane di Bologna e Parma, con in mezzo la partita casalinga contro l’Udinese.

Dopo i ducali, il club di De Laurentiis riceverà tra le mura amiche il Sassuolo e farà da vigilia alle ultime due giornate da vivere tutte d’un fiato: prima la sfida a San Siro contro l’Inter, poi l’epilogo contro la Lazio che, già in passato, ha regalato un’incredibile altalena di emozioni.

Il calendario del Napoli

SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA (14 giugno)*: Napoli-Inter

FINALE DI COPPA ITALIA (17 giugno)**: Napoli-X?

27^ GIORNATA (23 giugno, ore 19.30): Verona-Napoli

28^ GIORNATA (28 giugno, ore 19.30): Napoli-Spal

29^ GIORNATA (2 luglio, ore 19.30): Atalanta-Napoli

30^ GIORNATA (5 luglio, ore 21.45): Napoli-Roma

31^ GIORNATA (8 luglio, ore 19.30): Genoa-Napoli

32^ GIORNATA (12 luglio, ore 21.45): Napoli-Milan

33^ GIORNATA (15 luglio, ore 19.30): Bologna-Napoli

34^ GIORNATA (19 luglio, ore 19.30): Napoli-Udinese

35^ GIORNATA (22 luglio, ore 19.30): Parma-Napoli

36^ GIORNATA (da definire): Napoli-Sassuolo

37^ GIORNATA (da definire): Inter-Napoli

38^ GIORNATA (da definire): Napoli-Lazio

* data da confermare

** in caso di qualificazione”

