Napoli, Osimhen nel mirino di sei big club

Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante del Napoli Victor Osimhen piacerebbe a sei grandi club europei.

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione legata all’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Quest’ultimo avrebbe suscitato l’interesse di ben sei club europei tra Francia, Spagna ed Inghilterra. Victor Osimhen vorrebbe giustamente disputare anche la prossima edizione della Champions League, inoltre dall’altra parte c’è il Napoli che sarebbe disposto alla sua partenza solo nel caso in cui arrivasse qualche offerta monstre.

Ecco in seguito quanto riportato:

“La situazione è chiarissima: il Napoli non vuole cederlo a meno di un’offerta davvero irrinunciabile; Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Newcastle e Chelsea lo vogliono. Lui non ha voglia di rinunciare alla Champions e ciò significa che una serie di candidature perdono forza (tipo quella dei Blues, comunque attivissimi: per lui sono pronti a inserire i cartellini di Kepa e Pulisic); il suo contratto è datato 2025. Un quadro di equilibri precari.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis pensa a Luis Enrique. Lo spagnolo è in cima alle preferenze del presidente

Trattativa iuntoli-Juventus: Allegri il bastone tra le ruote. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Handanovic – Rinnovo possibile