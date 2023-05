Napoli, ecco a quanto ammonta il Premio Scudetto per i giocatori

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sul Premio Scudetto da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti dei giocatori del Napoli.

Aurelio De Laurentiis del Napoli avrebbe riconosciuto ai suoi giocatori un premio per la vittoria dello Scudetto che ammonterebbe intorno agli 8 milioni di euro.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla vicenda, riportando anche le ultime sulla situazione del tecnico Luciano Spalletti. Secondo quanto si legge il Presidente azzurro chiederà al tecnico di restare fino alla tournée in Corea del Sud.

“Il patron chiederà a Spalletti di guidare la squadra nella tournée in Corea del Sud, ultimo atto della sua avventura in azzurro. Un viaggio che non fa fare salti di gioia tra gli azzurri ma che comunque resta in programma dal 5 giugno. E che fa parte anche dell’accordo stipulato con la squadra che si è vista riconoscere un maxi-premio per lo scudetto di più o meno 8 milioni di euro.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis pensa a Luis Enrique. Lo spagnolo è in cima alle preferenze del presidente

Trattativa iuntoli-Juventus: Allegri il bastone tra le ruote. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Handanovic – Rinnovo possibile