In vista di Napoli-Torino, Faouzi Ghoulam pubblica una foto, facendo capire di essere pronto per la sfida.

Mancano due giorni per Napoli-Torino ed entrambe le squadre si stanno allenando nella miglior maniera possibile per scendere in campo nelle condizioni migliori. Il Napoli conta di portare a casa l’ottava vittoria consecutiva ed a tal proposito Faouzi Ghoulam non vede l’ora di agire. Il giocatore ha pubblicato una foto in cui si allena, accompagnata dalla didascalia “Focused“: una parola sola che però dice molto.

