Napoli, emergenza finita a centrocampo. Lobotka è pienamente recuperato

Napoli, finita l’emergenza a centrocampo

Come ripotato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Spalletti può tornare a sorridere. L’emergenza a centrocampo può considerarsi finita, dopo che sia Demme che Lobotka hanno recuperato dai loro lunghi infortuni. Lo slovacco potrebbe configurare nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino, visto che ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo. Spalletti può finalmente contare su un reparto completo, dopo che Fabian Ruiz e Anguissa hanno fatto gli straordinari per tutto il mese di settembre.

