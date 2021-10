Napoli, Osimhen è finalmente esploso. Il merito è anche di Spalletti

L’esplosione di Osimhen è merito di Spalletti

Victor Osimhen è stato tra i protagonisti di questo inizio di stagione del Napoli, tornando con regolarità al goal. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sofferma sui meriti di Spalletti che ha contribuito all’esplosione dell’attaccante azzurro. Ecco quanto riportato:

“Se valutiamo che mediamente un centravanti raggiunge la maturazione intorno ai 25-26 anni, su Osimhen si può essere più che ottimisti. Come dire che il potenziale finora espresso è solo una parte di quanto effettivamente può dare. Se n’è convinto il ragazzo soprattutto perché a crederci è Spalletti che non smette mai di stimolarlo e di impostare per lui lavori specifici sia sulla tecnica di base, sia nei movimenti da fare per risultare efficace e non sprecare energie. A Firenze a fine gara Spalletti lo ha abbracciato e sollevato da terra per festeggiarlo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Meret torna titolare. Ballottaggio tra Politano e Lozano

Napoli, emergenza finita a centrocampo. Lobotka è pienamente recuperato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici