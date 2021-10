Napoli, Manolas assente contro il Torino. Spalletti non rischia il greco

Manolas salterà Napoli-Torino

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kostas Manolas salterà la sfida tra Napoli e Torino. Il difensore greco, nel corso dell’ultimo allenamento, ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra e non verrà rischiato. Sono previsti ulteriori esami nei prossimi giorni, per escludere ulteriori complicazioni.

