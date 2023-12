TMW – L’Inter sogna Zielinski a parametro zero: questa l’offerta nerazzurra

L’Inter ha le idee chiare per il futuro, nel mirino di Beppe Marotta c’è Piotr Zielinski. L’azzurro è un possibile parametro zero per la prossima sessione di mercato estiva, e il club nerazzurro non ha intenzione di farsi scappare il colpo. Tuttavia, l’affare sarebbe possibile solo se il giocatore decidesse definitivamente di non rinnovare il suo contratto (in scadenza) con il Napoli.

L’Inter, secondo le ultime di mercato, vorrebbe offrire al giocatore un quadriennale da circa 4/4,5 milioni più bonus l’anno. Zielinski a maggio compirà 30 anni, la cifra è allettante e il club milanese è rimasto colpito per la sua qualità e duttilità. Viene visto come un elemento perfetto ed utile per completare il centrocampo di Inzaghi. Per esserne chiaramente un riferimento tra i titolarissimi, in un settore dove Marotta e Ausilio stanno contestualmente lavorando anche al rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan.

Il Napoli è già corso ai ripari, secondo alcune testimonianze, parrebbe che lo stesso Zielinski abbia messo alcune cose in chiaro: “Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora”.

