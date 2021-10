Pronostici Misti del 17 Ottobre 2021

Dopo lo stop dei campionati si torna in campo, il terzo weekend di ottobre, con tanti importanti avvenimenti calcistici, ma non solo. Ecco di seguito un elenco dei big match da non perdere e dei pronostici misti di oggi di cui approfittare in questa domenica di ottobre.

Iniziamo dal panorama nazionale e nello specifico parlando della nostra amata Serie A. Un crescendo di emozioni in questa giornata che parte già dall’ora di pranzo con Cagliari – Sampdoria una sfida di cui tutti i tifosi del Cagliari, e di Mazzarri, conoscono l’importanza e aspettano di capire quali conseguenze può portare. Alle 18 altra importantissima sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli capolista e il Torino, ma i fari sono puntati all’Allianz Stadium. Gli uomini di Allegri, in un’insolita e scomoda settima posizione, attendono infatti la Roma di José Mourinho che naviga in acque ben più confortevoli in quarta posizione a soli due punti dall’Inter che la precede. Ricordiamo che nella passata stagione lo scontro si chiuse per 2-0, con goal di Cristiano Ronaldo e autorete di Ibanez, e che l’unica vittoria della Roma all’Allianz Stadium risale all’ultima giornata del campionato 2019/20 quando i bianconeri persero 1-3. Sarà per questo che, dando un’occhiata alle quote scommesse, l’1 è a quota 1,90 mentre gli ospiti sono dati a 4,00. Non ci resta che collegarci su DAZN, alle 20:45, e seguire l’esclusiva diretta direttamente da Torino.

Naturalmente il grande calcio non si ferma all’Italia e dando uno sguardo al panorama europeo troviamo sfide altrettanto interessanti in Inghilterra e Spagna.

L’ottava giornata di Premier League, che vede la maggior parte degli incontri disputarsi sabato 16, ci lascia per la domenica solo due match che tuttavia non sono da sottovalutare: concentriamoci su Newcastle-Tottenham. I “Magpies“, un club dal passato glorioso che non ha ancora festeggiato una vittoria in questa stagione, sono attualmente penultimi in classifica con soli tre punti. La prossima sfida sarà contro gli Spurs, ottavi con dodici punti, e anche se potranno contare sul calore del pubblico di casa la loro vittoria è quotata a 3,40 mentre la vittoria degli ospiti a 2,05. Un match ricco di goal? I quotisti dicono di sì e l’under 2.5 è a 1,75. L’incontro tra Newcastle e Tottenham, con fischio d’inizio previsto alle ore 17:30, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football.

Spostandoci in Spagna a catturare la nostra attenzione è senz’altro il match tra Barcellona-Valencia. I Blaugrana vengono da due sconfitte, 2-0 sul campo dell’Atletico Madrid e 3-0 in Champions League in casa del Benfica: il risultato? Ronald Koeman e i suoi hanno trascorso la pausa a riflettere in nona posizione con 12 punti (e una gara da recuperare). Colleghi di punteggio sono proprio i prossimi avversari del Valencia che, a secco di vittorie da 4 partite, hanno di recente portato a casa due pareggi e si sono piazzati in ottava posizione. La vittoria del Barcellona al Camp Nou è praticamente scontata a quota 1,53 mentre un inaspettato successo degli uomini di José Bordalás è dato a 5,75. Come vedere il match tra Barcellona e Valencia in tv? Facile, basta collegarsi alle 21 su DAZN.

Per tutti gli appassionati di sport in generale ricordiamo che il weekend non è solo calcio: la Formula 1 sul circuito di Austin ne è un esempio, ma anche gli amanti della palla a spicchi troveranno soddisfazione nel palinsesto di basket di questo fine settimana. LNB, BBL ma soprattutto la nostra Lega A che ci regala un incontro che ultimamente abbiamo visto spesso: Olimpia Milano-Virtus Bologna. Già, a sole poche settimane dalla finale di supercoppa italiana, che ha visto il Bologna dominare per 90-84 l’Armani, rivedremo in campo gli stessi protagonisti domenica 17 ottobre alle 20:45.

Attualmente le due squadre dominano la classifica con tre vittorie e sei punti ciascuna. Nella prossima giornata, la quarta di campionato, l’Armani affronterà in casa il Venezia appena domata dal Bologna. Un match importante per Ettore Messina e i suoi per iniziare a prendere il distacco in classifica contro il Bologna, campione in carica determinato a restarci, ma anche per vendicare la recente sconfitta in supercoppa e la finale di campionato 2020.