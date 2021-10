Dries Mertens potrebbe ricoprire due ruoli in campo con il suo Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra su Dries Mertens, attaccante belga che sotto la guida di Luciano Spalletti sta crescendo ulteriormente.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Scalpita Dries Mertens, la fluidità nella corsa e la voglia di tornare a incidere come ha sempre fatto quando la condizione fisica l’ha supportato. Doppia funziona per Mertens: Spalletti lo considera sia un’alternativa dietro la punta, come nello spezzone di Firenze, sia una soluzione al centro dell’attacco con caratteristiche diverse da Osimhen per cercare le combinazioni rapide ed il palleggio per aprire gli spazi.”

