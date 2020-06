UFFICIALE – Infortunio grave per Mandragora: rotto il legamento crociato

Infortunio grave per Mandragora: rotto il legamento crociato. Purtroppo per il centrocampista dell’Udinese si prospetta uno stop di sei mesi.

Infortunio grave per Mandragora: rotto il legamento crociato. I tempi di recupero

Notizie Serie A – Infortunio grave per Mandragora dell’Udinese: il centrocampista, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro rimediato nella gara di martedì contro i granata. È quanto riporta il sito di gianlucadimarzio.com.

I dirigenti bianconeri avevano da subito capito la gravità dell’infortunio, che dopo gli esami ha dato il verdetto: crociato.

Mandragora tornerà il prossimo anno, in questi casi si prevedono almeno sei mesi di stop (quest’anno aveva segnato 3 gol in Coppa Italia, sempre titolare in campionato).

