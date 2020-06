SSC Napoli, il report dal Training Center: squadra divisa in due gruppi

SSC Napoli, il report dal Training Center: squadra divisa in due, un gruppo ha svolto lavoro di scarico, l’altro lavoro aerobico, allunghi e partitina.

Il Napoli dopo la vittoria al Bentegodi contro il Verona, questa mattina ha ripreso gli allenamenti al Training Center

Il Napoli dopo la vittoria al Bentegodi, questa mattina ha ripreso gli allenamenti al Training Center a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 19.30)

SSC Napoli, il report dal Training Center

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio a Verona, hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento a secco. Successivamente lavoro aerobico con allunghi e di seguito seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus altra plusvalenza, in arrivo 8 milioni dall’Atalanta per Muratore

Koulibaly-Maksimovic, la coppia difensiva promossa da tutti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa dona a Unitalsi bicicletta per asta