Koulibaly-Maksimovic, la coppia difensiva promossa da tutti

Koulibaly e Maksimovic, la nuova coppia promossa a pieni voti

Il Napoli ha ritrovato una grande solidità difensiva, grazie alla coppia formata da Koulibaly e Maksimovic. Il serbo sta riscattando il suo avvio non del tutto positivo in maglia azzurra, mentre il senegalese sta ritornando ai suoi soliti standard. I quotidiani di oggi promovuono a pieni voti la coppia difensiva, per entrambi un 6,5 in pagella. Il Corriere Dello Sport, nel commentare la prova di Maksimovic afferma: “Manolas può attendere”.

