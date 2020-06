Il ritorno in campo di Ghoulam, gran lavoro dello staff di Gattuso

Ghoulam ritorna finalmente in campo

Nelal vittoria di ieri contro il Verona, si è rivisto finalmente in campo Ghoulam. Il terzno algerino, aveva collezionato la sua ultima presenza in avvio di campionato contro il Lecce. Una lunga serie di problemi fisici, ha poi condizionato nuovamente il suo prosieguo di stagione. Finalmente ieri, ha rivisto il campo giocando anche un buon secondo tempo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno, il merito va allo staffi di Gattuso che ha creduto nel suo reupero. Ecco quanto evidenziato:

“Ghoulam ha fatto fatica a recuperare la rapidità, la reattività e la capacità nelle letture spazio-temporali. Gattuso e il suo staff non hanno accettato la sentenza del destino, stanno recuperando un grande patrimonio. L’algerino ha preso fiducia in allenamento, ha capito che stava arrivando il suo momento e a Verona ha dato un calcio alle difficoltà che l’hanno tormentato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski, che prova contro il Verona. Per i quotidiani è lui il migliore in campo

Verona-Napoli, i gol raccontati da Carmine Martino: “Lozano, una liberazione” [VIDEO]

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa:ad asta maglia Harlem Globetrotters