Paquale Foggia, ds Benevento: “Ho pensato ad Hasmik, Llorente grande colpo per noi”

Il ds del Benevento parla di mercato

Il Benevento sogna in grande, in vista del quasi ormai certo ritorno in Serie A la società del presidente Vigorito mira ad un grande mercato. Il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale Foggia, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco quanto dichiarato:

“Llorente?È un giocatore che per noi sarebbe il top. Il presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale. Non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e il fratello agente. Ho pensanto anche a Marek Hamsik, ma sarebbe troppo costoso e oneroso”.

