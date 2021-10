Ghoulam torna a pieno ritmo, ecco il piano di Spalletti

Faouzi Ghoulam ritorna a pieno ritmo, il giocatore è pronto per esordire e stupire mister Spalletti, ecco il piano del tecnico.

L’edizione odierna di Repubblica focalizza sul rientro di Faouzi Ghoulam e delle sue condizioni attuali. Il giocatore sembrerebbe essere tornato a pieno ritmo e a completa disposizione di Luciano Spalletti: “Il franco-algerino spera di poter dimostrare ancora di essere un giocatore di alto livello. Nel 2017 era uno dei migliori esterni mancini d’Europa, poi la sfortuna si è accanita contro di lui. Ora l’obiettivo è tornare affidabile. Contro la Fiorentina ha fatto capolino in panchina. Spalletti lo doserà per evitare altri problemi, ma uno come lui serve come il pane considerando l’emergenza nel reparto dei terzini“.

