VIDEO – Osimhen in gol con la Nigeria: suo il raddoppio contro la Repubblica Centroafricana

Osimhen in gol con la Nigeria: suo il raddoppio contro la Repubblica Centroafricana

Ultime notizie calcio Napoli – Osimhem in gol con la sua Nigeria, il giocatore in splendida forma, ha trovato la via della rete nella sfida contro la Repubblica Centroafricana, siglando un gol da attaccante puro, si è liberato nel cuore dell’area di rigore e servito da un compagno, ha insaccato da posizione a dir poco favorevole.

