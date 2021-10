La SSC Napoli augura buon compleanno ad Edoardo Reja

La SSC Napoli ha rivolto un pensiero all’ex allenatore Edoardo Reja per il suo compleanno.

Edoardo Reja compie oggi 76 anni e la SSC Napoli ha avuto un pensiero per lui. Reja è stato seduto sulla oanchina azzurra per ben quattro stagioni. Quando è arrivato il Napoli era in Serie C1, mentre quando ha lasciato il club, nel 2009, quest’ultimo aveva rimediato due promozioni ed era dunque in Serie A. Il suo ricordo è certamente qualcosa di positivo.

