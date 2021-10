Napoli, il lavoro di Spalletti sui giocatori rimasti a Castel Volturno

In questi giorni Luciano Spalletti ha lavorato sodo con i giocatori del Napoli che sono rimasti a Castel Volturno.

Con il campionato in pausa e le Nazionali in campo, tanti giocatori del Napoli hanno lasciato la squadra. Tuttavia Luciano Spalletti ha potuto comunque lavorare sugli altri, rimasti a Castel Volturno. L’obiettivo del Mister è chiaro, come riporta il quotidiano Tuttosport.

“In questa settimana di allenamenti che si è conclusa ieri mattina, il coach Spalletti ha ordinato prevalentemente un lavoro di mantenimento della condizione in attesa che tornino gli undici nazionali per poter cominciare a lavorare in maniera molto più incisiva e capillare nella previsione della sfida in programma domenica prossima alle ore 18:00 allo stadio Maradona contro il Torino”.