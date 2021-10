Italiano sulla questione Koulibaly: “Non devono pagare tutti i tifosi viola”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, interviene sulla questione Koulibaly avvenuta durante la gara contro il Napoli.

Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Impossibile non parlare sull’episodio di razzismo che ha coinvolto Kalidou Koulibaly durante Fiorentina-Napoli. Vincenzo Italiano dice la sua opinione in merito, affermando secondo lui quale sarebbe la punizione giuste per il colpevole.

“I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il lavoro di Spalletti sui giocatori rimasti a Castel Volturno

La SSC Napoli augura buon compleanno ad Edoardo Reja

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Xi: ‘Taiwan sarà riunificata a Cina,no interferenze esterne