Quanto guadagna Lorenzo Insigne? Le cifre reali del contratto canadese

Quanto guadagna Lorenzo Insigne? Il portale di settore MLSSoccerItalia, riporta in merito ai reali guadagni del talento di Frattamaggiore.

Il portale ha provato dunque a rispondere alla domanda “Quanto guadagna Lorenzo Insigne?”. Nei giorni scorsi la stampa sportiva aveva aggiustato il tiro trasformando le cifre da lorde a nette ma, andando nel merito del coj, MLSSoccerItalia chiarisce che gli 11,5 milioni netti di ingaggio annuali, non sono in euro ma bensì in dollari canadesi, pari a 8 milioni di euro. Cifra in ogni caso lontana da quella offerta dal Napoli:

“Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato le vere cifre dell’affare che ha convinto Lorenzo Insigne a firmare per Toronto FC: contratto di cinque anni e mezzo a otto milioni di euro netti più bonus a stagione. Gli otto milioni di euro netti che risultano a noi sarebbero esattamente 11,5 milioni di dollari… ma canadesi!

“Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato le vere cifre dell’affare che ha convinto Lorenzo Insigne a firmare per Toronto FC: contratto di cinque anni e mezzo a otto milioni di euro netti più bonus a stagione. Gli otto milioni di euro netti che risultano a noi sarebbero esattamente 11,5 milioni di dollari… ma canadesi!