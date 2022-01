UFFICIALE – Riparte la vendita dei biglietti per Napoli-Samp e Napoli-Fiorentina. I dettagli

Riparte la vendita dei biglietti per Napoli-Samp e Napoli-Fiorentina

Ufficiale, riparte la vendita dei biglietti per Napoli-Samp e Napoli-Fiorentina, è quanto annuncia la SSC Napoli ai propri tifosi, precisando che alle ore 15.00 di oggi 4 gennaio 2022 ripartiranno le vendite dei mini abbonamenti a due gare e dei singoli eventi Napoli vs Sampdoria di Campionato e Napoli vs Fiorentina di Coppa Italia.

Sarà possibile acquistare i titoli sia online, collegandosi a questo link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215, che presso i soliti punti vendita abilitati, questo l’elenco https://sscnapoli.it/web/content_2cols.aspx?did=445

