Insigne al Toronto: fissata la data per l’annuncio ufficiale del club canadese

Insigne al Toronto: fissata la data per l’annuncio ufficiale

Lorenzo Insigne ha accettato l’offerta del Toronto e a giugno dirà addio al Napoli per trasferirsi in Canada. Il capitano azzurro chiuderà la stagione in Italia e poi sarà pronto ad iniziare una nuova avventura. Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è fissata la data dell’annuncio ufficiale da parte del club canadese per sabato 8 gennaio.

