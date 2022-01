Juventus-Napoli, rischio rinvio.

Juventus-Napoli si rischia il rinvio, troppi contagi Covid per le due squadre, è emersa anche la positività del tecnico Luciano Spalletti.

Stando quanto riportato dall’Ansa, l’ASL starebbe valutando se far partire o meno il Napoli per Torino, per giocare il match contro i bianconeri allo Stadium, partita prevista per il 6 gennaio, ore 20:45.