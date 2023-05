Napoli-Giuntoli, in caso di addio si pensa ad una soluzione interna

Il futuro del Direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe lontano da Napoli ed il club starebbe valutando una soluzione interna.

Da diverso tempo ormai si parla dell’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli. Il club sarebbe già a lavoro per sostituire il Direttore sportivo ed il Corriere dello Sport ha riportato una novità in merito alla vicenda.

Stando a quanto si legge, il Napoli starebbe pensando a Maurizio Micheli, già membro dello staff della Società, attualmente capo dell’area scouting.

“La situazione non è facile, certo, ma De Laurentiis c’è. E lavora: da presidente e, dicevamo, anche da unico riferimento in attesa che le nubi del fronte del ds si diradino. In un modo o nell’altro. Maurizio Micheli, nel frattempo, è rimasto esattamente dov’era: lui è il capo dell’area scouting e ora anche una soluzione interna molto valida per l’eventuale dopo Giuntoli.”

