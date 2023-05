Osimhen, pronta prima grande offerta dalla Premier League

Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare una maxi offerta per Victor Osimhen da parte della Premier League.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è oramai nel mirino di tanti club esteri, soprattutto della Premier League. A tal proposito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport afferma che sarebbe pronta un’offerta monstre da parte del New Castle.

Di seguito le parole riportate sul noto quotidiano:

“A formularla potrebbe essere il Newcastle, che di Osimhen si è dimostrato grande estimatore già la scorsa estate ma che non aveva «armi» essendo fuori dal giro delle grandi competizioni internazionali. La qualificazione alla prossima Champions, però, ha rimpinguato le casse del club e soprattutto fatto alzare ulteriormente il livello degli obiettivi di mercato dei Magpies che adesso sono alla ricerca di un super colpo anche per «accreditarsi» come il nuovo top club del firmamento europeo.”

Fonte foto: Flickr.com

