Il Mattino – ADL frecciatina a Spalletti: “Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato uno spezzone avvenuto durante il concerto di Gigi D’Alessio, a piazza Plebiscito, dove tra i protagonisti della serata è spuntato anche Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ne approfitta subito per esprimere la sua opinione, dopo un coro dedicato a Luciano Spalletti: “«Stare a Napoli è un privilegio, non è un obbligo». Alla prima – di cinque – serata dell’artista napoletano in piazza, il patron azzurro si è fatto accompagnare da Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia per continuare le celebrazioni scudetto con la gente di Napoli.

«Un anno fa vi promisi, azzardando, che avremmo portato lo scudetto a Napoli e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo aperto un ciclo insieme a voi, dovete ritrovare la pazienza perché nei prossimi anni dobbiamo vincere tutti insieme ancora» ha continuato De Laurentiis dal palco”.

