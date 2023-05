Rai – Venerato: “Psg non sarà d’intralcio al Napoli, Luis Enrique non è una priorità”.

Durante l’edizione odierna del Tg Sport, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, ha parlato dell’interesse del Napoli per Luis Enrique: “Tra Luis Enrique e il Napoli il Psg potrebbe non essere un intralcio. Il sì dello spagnolo è legato allo stipendio (oneroso) e al progetto teorico (chiede la conferma dei migliori). A Parigi hanno in questo momento altre priorità. Cosa risaputa dall’entourage del tecnico. C’è tensione al Psg: la proprietà qatariota sogna Zinedine Zidane mentre il dirigente Campos vuole a tutti i costi José Mourinho spalleggiato da Mbappè.

Luis Enrique potrebbe ora essere la terza scelta. Anche Aurelio De Laurentiis sa come stanno le cose avendo un rapporto diretto col Psg (che aveva messo nella lista anche Spalletti). Ecco perché insiste con lo spagnolo e non affonda con italiano e Thiago Motta . La piazza invece (e forse non solo quella) lo ha convinto a rimettere in stand by Gasperini (contattato poco tempo fa tramite suoi fidati collaboratori)”.

