Koulibaly gela i tifosi del Napoli: “Non so cosa accadrà nel mio futuro”

Quelle del difensore sono parole che sanno di addio

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Seneweb dopo la sfida di ieri sera tra il suo Senegal e la Ruanda, valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

Queste le sue parole:

“Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale. Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, una volta in Europa vedremo cosa accadrà“.

