Il Bayern Monaco ci ripensa su Osimhen: offerta del Napoli troppo alta

Il Bayern Monaco avrebbe fatto un passo indietro per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il Bayern Monaco avrebbe un interesse per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica però il club tedesco avrebbe fatto un passo indietro quando ha udito l’offerta del Napoli.

Ecco quanto riportato:

“Il Bayern Monaco ha fatto un sondaggio importante per Osimhen qualche giorno fa. In attesa di risolvere il caso Lewandowski (il polacco vuole lasciare la Germania a tutti i costi, per approdare al Barcellona), il direttore sportivo dei tedeschi Salihamidzic ha tentato di acquistare l’attaccante del Napoli. Ritenuta eccessiva, però, la richiesta di 100 milioni da parte del presidente De Laurentiis, con il Bayern che sarebbe arrivato al massimo a 65 milioni compresi di bonus.”

