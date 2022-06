Napoli, Alvino: “Non è finita pe Mertens, Koulibaly quasi incedibile”

Il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni su Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissioen “Radio Gol”. in onda su Kiss Kiss Napoli. Il tema di cui ha parlato riguarda due giocatori del Napoli tra i più celebri: Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. In particolare il giornalista ha parlato del loro futuro con il Napoli.

“Per me non si deve dire che una cosa è finita quando non lo è davvero. Se c’è troppa distanza tra il Napoli e Mertens spero che possa prevalere il buon senso ma non mi sento di dire la parola fine. Vorrei che Mertens e De Laurentiis chiudano questa storia oppure annuncino di continuare insieme altri 12 mesi. Su Koulibaly c’è un contratto ed il Napoli deve essere accontentato affinché egli possa andar via. Il giocatore è quasi incedibile perché il Napoli ha chiesto una cifra fuori mercato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bernardeschi: arriva la smentita sull’operazione di mercato, i dettagli

Mercato Napoli, colpo Bernardeschi: cosa pensa Spalletti, le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici