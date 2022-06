Napoli-Bernardeschi, il giocatore avrebbe accettato il club

Secondo Sky Sport Federico Bernardeschi avrebbe accettato il trasferimento al Napoli.

Recentemente Federco Bernardeschi è stato associato al Napoli più volte. A tal proposito Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport sostenendo che l’attaccante avrebbe accettato la proposta del club.

“Bernardeschi accetta Napoli, lo ha fatto sapere il suo agente e, quindi, si sta lavorando per un contratto quadriennale. Ricordiamo, si svincola a parametro zero dalla Juventus, sarebbe un affare certamente interessante. Anche se, il Napoli non è così scarno – continua – come rosa sugli esterni. Ha preso Khvicha Kvaratskhelia, c’è stata la partenza di Insigne, però, ci sono ancora Politano e Lozano. Sull’esterno romano, tuttavia, bisognerebbe aprire un capitolo perché anche oggi il procuratore ha ribadito che c’è poco feeling con Spalletti e, dunque, non è da escludere una sua possibile partenza. Bisognerà capire, però, a quali cifre il Napoli vorrà trattare un’eventuale cessione di Politano. In questo senso, l’arrivo di Bernardeschi non precluderebbe quello di Deulofeu, anche se la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, ma limabile.”

