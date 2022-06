Cremonese, parla il ds: “Con il Napoli ottimo rapporto, ci piacciono due azzurri”

Il club lombardo consolida ulteriormente l’ottimo rapporto con il Napoli

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Vedere ancora abbinato il nome Cremonese a Gaetano, che gioca con l’Italia Under 21, è una grande soddisfazione. Eravamo convinti che potesse migliorare notevolmente, perché ha un grande bagaglio tecnico. Nel Napoli ci sono nazionali importanti e la concorrenza è elevata, ci sono delle scelte da fare subito all’inizio. O si condivide un certo tipo di percorso o bisogna scegliere di farglielo fare da un’altra parte.

Col Napoli ci sono ottimi rapporti e c’è grande stima con Giuntoli, ci sono diversi giovani che potrebbero fare a caso nostro anche in Serie A. Poi sarebbero da inserire in un’idea di gioco del nuovo allenatore, stimo sia Zerbin che Zanoli, li conosco dalla Primavera. Non mi stupisco della loro crescita, l’obiettivo loro sarà il titolare nella Nazionale e nel Napoli e non solo apparizioni di 5 minuti con l’Italia”

