Squalifica Osimhen, Spalletti spera nella riduzione per averlo contro la Juventus

Spalletti spera di avere a disposizione Osimhen contro la Juventus

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli la prossima settimana discuterà del ricorso per la squalifica di Osimhen, con Spalletti che spera di avere il nigeriano a disposizione. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Spalletti, dando un segnale importante all’ambiente, ha detto chiaro al ragazzo che ha sbagliato, senza vittimismi. Poi fra uno schiaffo e una manata per divincolarsi c’è differenza: non pareva ci fosse violenza in quel gesto. E infatti il Napoli confida nel ricorso in appello di martedì, per dimezzare le due giornate di squalifica e poter avere il nigeriano, che dovrebbe rientrare già nella serata di mercoledì dall’Africa. A quel punto Spalletti avrebbe un centravanti motivatissimo per farsi perdonare quella leggerezza e “pungere” una Juve apparsa non impeccabile nella fase difensiva”.

