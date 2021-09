Opsina, organizzato un volo charter per velocizzare il suo rientro

Ospina ci sarà per Napoli-Juventus

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha risolto il problema rientro per David Ospina. Il portiere colombiano è impegnato con la sua nazionale, il club azzurro per facilitarne il rientro ha organizzato un volo charter in compartecipazione con altri club. Il volo atterrerà in Portogallo e avrà a bordo altri giocatori che giocano in Europa.

