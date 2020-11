Napoli, Castel Volturno: ecco il report dell’allenamento di oggi

Il Napoli, non ancora al completo, sta preparando la gara di domenica contro il Milan

Ecco il report dell’allenamento di oggi degli azzurri, lo riporta il Napoli stesso tramite il sito ufficiale

Ecco quanto si legge:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno lavorando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto esercitazioni di passing drill e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tattica. Elmas e Llorente hanno svolto l’intera sessione in gruppo”.

