Napoli, ag. Fabian: “Rinnovo? Nessun passo avanti, situazione in stand by”

L’agente dello spagnolo ha parlato anche del futuro in azzurro del suo assistito

Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale Goal.com parlando, tra le altre cose, anche del futuro in azzurro del suo assistito.

Queste le sue parole:

Fabian è una persona con la testa sulle spalle, con una famiglia spettacolare, si lascia gestire, ascolta quello che gli si dice e c’è empatia reciproca. E oltre a questo c’è quello che fa in campo, che è top. Il successo è di Fabian. Noi tentiamo massimizzare i benefici fuori dal campo in relazione a ciò che fa dentro. Fabian è il cliente che tutti vorrebbero avere. È molto generoso con noi, c’è una familiarità assoluta e tutte le decisioni diventano molto più semplici. Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe. Giocherà molti altri anni nella Selección. A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in stand-by da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto. Gli Europei? Li giocherà e credo che saranno una vetrina spettacolare per lui. Non vede l’ora. È già stato il migliore giocatore degli Europei Under 21 e ha l’obiettivo di essere uno dei migliori anche di Euro 2020“

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Forfait Osimhen: Gattuso vara il piano B

Fedele: “Napoli-Inter, asse caldo: si lavora ad un clamoroso scambio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il discorso di Jennifer Lopez alle donne, premiata come Icona dell’anno ai People’s Choice Awards